TJ сообщил о блокировке своего сайта в Беларуси

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Сайт российского проекта TJ заблокировали на территории Беларуси по решению Мининформации страны, говорится в сообщении редакции.

Главный редактор издания Сергей Звезда заявил, что редакция не знает о причинах блокировки и направила запрос в министерство информации Беларуси.

Первыми о блокировке сообщили пользователи TJ. Они рассказали, что с 9 февраля сайт издания перестал открываться на сетях МТС и Белтелеком. При попытке перейти на сайт у некоторых пользователей из Беларуси появляется заглушка о блокировке или соединение сбрасывается, пишет dev.by.

При этом редакции TJ не удалось найти упоминание проекта на сайте Мининформа или в реестре экстремистских материалов.

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TJ — российская блогплатформа. Проект состоит из подсайтов — коллективных сообществ и личных блогов, контент для которых создают пользователи, редакция и роботы, анализирующие соцсети.

По внутренним данным TJ, пользователи из Беларуси занимают третье место по посещаемости сайта после пользователей из России и Украины. У TJ есть активный подсайт «Беларусь», который развивают пользователи.

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