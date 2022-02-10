Против Снуп Догга подали иск о сексуальном насилии. Через несколько дней рэпер должен выступить в перерыве Супербоула

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Неназванная женщина подала в суд Лос-Анджелеса иск против рэпера Снуп Догга, обвинив его в сексуальном насилии.

Как утверждает женщина, в 2013 году после концерта Снуп Догга в Анахайме его бизнес-партнер Дон Хуан принудил ее к оральному сексу, затем то же самое сделал и сам рэпер.

По данным источника TMZ, женщина требовала от Снуп Догга и Дона Хуана 10 миллионов долларов в досудебном порядке, однако ей отказали.

Снуп Догг отверг все обвинения. В своем инстаграме он сделал пост, в котором объявил о начале «сезона золотоискателей».

Обвинения против Снуп Догга были выдвинуты всего за несколько дней до Супербоула, где рэпер примет участие в музыкальном шоу в перерыве. Ожидается, что только в США его увидят около 100 миллионов человек.

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