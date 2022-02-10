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Новозеландский кинорежиссер Питер Джексон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых представителей шоу-бизнеса по версии американского журнала Forbes. За год режиссер трилогии «Властелин колец» заработал 580 миллионов долларов.

Джексон стал лидером списка Forbes благодаря частичной продаже своей студии спецэффектов Weta Digital компании по производству программного обеспечения Unity Software за 1,6 миллиарда долларов.

Второе место в рейтинге занял музыкант Брюс Спрингстин (435 миллионов долларов), который продал права на весь каталог своих песен компании Sony за полмиллиарда долларов. На третьем месте — рэпер Jay-Z, заработавший 340 миллионов долларов на продаже доли в музыкальном сервисе Tidal и бренде шампанского Armand de Brignac.

В первую десятку самых высокооплачиваемых представителей шоу-бизнеса также вошли актер Дуэйн «Скала» Джонсон (270 миллионов долларов), рэпер Канье Уэст (235 миллионов долларов), создатели «Южного парка» Трей Паркер и Мэтт Стоун (210 миллионов долларов), музыкант Пол Саймон (200 миллионов долларов), актер Тайлер Перри (165 миллионов долларов), фронтмен OneRepublic Райан Теддер (160 миллионов долларов), музыкант и нобелевский лауреат Боб Дилан (130 миллионов долларов).

Самой богатой женщиной в шоу-бизнесе стала актриса Риз Уизерспун (115 миллионов долларов), занявшая 12-е место рейтинга.

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Всего, по оценкам Forbes, совокупное состояние 25 участников списка самых высокооплачиваемых представителей шоу-бизнеса (до вычета налогов и сборов) достигло 4,4 миллиарда долларов. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

Авторы рейтинга отмечают, что большинство его участников заработали, не создав ничего нового, а продав свои студии, компании или музыкальные каталоги.

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