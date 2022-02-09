«Я согрешила, мне нет оправдания». Монахиню из Лос-Анджелеса, потратившую 800 тысяч долларов католической школы на казино, приговорили к году тюрьмы

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В Лос-Анджелесе вынесли приговор 80-летней монахине и бывшему директору католической школы Мэри Маргарет Крупер, которая украла у учебного заведения 835 тысяч долларов и потратила их на казино. Об этом сообщает CBS News.

7 февраля суд назначил Крупер наказание в виде лишения свободы сроком на один год и один день, а также обязал выплатить школе компенсацию в 825 тысяч долларов. В июне 2021 года монахиня признала свою вину обвинению в мошенничестве и отмывании денег.

«Я согрешила, я нарушила закон, и мне нет оправдания. Мои действия нарушили мои , заповеди, закон и прежде всего — священное доверие, оказанное мне. Я ошиблась и глубоко сожалею о той боли и страданиях, которые причинила множеству людей», — сказала монахиня во время суда.

Мэри Маргарет Крупер на протяжении 28 лет возглавляла школу Святого Иакова в пригороде Лос-Анджелеса. Как выяснилось в ходе расследования, в 2008-2018 годах она тратила деньги школы, включая пожертвования и плату за обучение десятков учеников, на личные расходы, кредитные карты и казино. Нарушения были выявлены во время проверки перед отставкой монахини с поста директора школы.

Ранее вместе с Крупер по делу проходила еще одна монахиня и преподаватель школы Лана Ченг. Что теперь с ней происходит и участвует ли она как-то в деле, неясно, отмечал летом 2021 года GQ. В пресс-релизах Минюста США по делу Крупер Ченг не упоминается.

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