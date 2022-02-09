Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

На утро 9 февраля в России зарегистрированы 183 103 новых случая COVID-19, сообщает федеральный оперштаб. Это новый суточный максимум с начала пандемии.

Заболеваемость коронавирусом растет с середины января рекордными темпами на фоне распространения варианта омикрон, однако два предыдущих дня оперштаб сообщал о снижении этого показателя. Общее число заболевших с начала наблюдений достигло 13 330 769 человек.

Больше всего заболевших в Петербурге (+19644 человек за сутки), Московской области (+11956) и Москве (+11521). Всего по стране за сутки госпитализированы 20 178 человек.

Выздоровели в общей сложности 10 803 305 человек, в том числе 97 163 пациента за последние 24 часа.

За сутки от вируса умерли 669 человек, а всего с начала пандемии — 337 390 человек.