Производители предупредили о подорожании вин в России на 15% из-за новой маркировки

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Ассоциация «Винодельческий союз», куда входят «Кубань-вино», «Фанагория», «Мильстрим черноморские вина» и другие производители, обратилась к вице-премьеру России Дмитрию Григоренко с письмом о нецелесообразности введения маркировки для винодельческой продукции. Об этом пишут «Ведомости».

Авторы письма утверждают, что введение маркировки приведет к увеличению затрат производителей. Рост издержек, в свою очередь, вызовет повышение отпускных цен на продукцию на 4–8%. С учетом торговых наценок и дополнительных затрат на обработку кодов цена для конечного потребителя вырастет не менее, чем на 15%.

Из-за низкой покупательной способности россиян такой рост цен приведет к снижению потребления качественных легальных напитков и налоговых поступлений в бюджет, считают в ассоциации. Авторы обращения не видят смысла во внедрении новой системы маркировки, поскольку алкоголь уже маркируется федеральными специальными марками, а все операции с ним отражаются в системе .

В Центре развития перспективных технологий ( ), который выступает оператором «Честного знака», уверяют, что ничего из перечисленного виноделами, включая подорожание продукции, не произойдет. По словам представителя ЦРПТ, система приводит к обелению рынков.

Ранее с просьбой отказаться от маркировки обращались Союз производителей алкогольной продукции (СПАП), Федерация рестораторов и отельеров, «Опора России», Комитет производителей алкогольной продукции. В лучшем случае «Честный знак» может продублировать ЕГАИС, а на ситуацию с потреблением нелегальной продукции никак не повлияет, считает президент СПАП Игорь Косарев.

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С предложением провести эксперимент по маркировке некоторых видов алкоголя с 1 июня 2022 года по 31 августа 2023 года выступил Минпромторг. Пока проект инициативы находится на стадии обсуждения. В список товаров для эксперимента вошли виноградные вина, в том числе крепленые, вермуты, ликеры, спиртовые настойки и другой алкоголь.

По оценке Центра развития потребительского рынка Московской школы управления «Сколково», в 2021 году нелегальный алкогольный рынок достигал 26–35% от всего потребления алкоголя в стране.

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