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Серафима Сапрыкина, рассказавшая, что директор петербургской гимназии № 168 вынудила ее уволиться после того, как она прочитала десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса, выдумала обстоятельства увольнения. Об этом телеграм-каналу «Ротонда» заявила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, которая курировала проверку в связи с уходом Сапрыкиной из гимназии.

Вся история про «пособников фашистов» выдумана от начала до конца. Весь рабочий разговор [c директором] сводился исключительно к внеплановой замене темы классного часа. Серафима утверждала, что она согласовала замену с заместителем директора по воспитательной работе. Директор вынуждена была собрать нескольких людей, непосредственно отвечавших за организацию этого классного часа. Никто замену не подтвердил. <…> Что в этой ситуации самое грустное? Темы «врагов народа» ни в каких школьных обсуждениях не было.

В разговоре с «Фонтанкой» Потехина заявила, что до прихода в гимназию Сапрыкина поработала в трех школах и якобы нигде . После увольнения из гимназии она устроилась в новую школу, но уволилась оттуда через 16 дней, добавила Потехина в интервью «Ротонде».

Серафима — живой и увлекающийся человек, но ее проблемы связаны с тем, что школа живет по образовательным стандартам, по учебным планам и программам, а она хочет жить в соответствии с вдохновением.

На вопрос, предлагали ли Сапрыкиной восстановиться в гимназии, Потехина ответила, что та «четко написала» в своих постах в соцсетях, что ни в какую школу возвращаться не собирается.

Вице-губернатор Петербурга добавила, что «очень хорошо понимает» министра просвещения РФ Сергея Кравцова, который выступил за восстановление Сапрыкиной на работе в гимназии.

Он переживает, что несправедливое увольнение педагога — плохой сигнал для всего учительского сообщества. А его задача как министра — защищать всех учителей страны. И в этой ситуации он как раз исходит именно из интересов учителя с большой буквы, за что спасибо ему огромное.

Увольнение Серафимы Сапрыкиной

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Увольнение Серафимы Сапрыкиной

Учительница из Петербурга рассказала, что ей «приказали» уволиться после урока о Хармсе и Введенском — а директор якобы назвала поэтов «врагами народа» В школе и администрации все отрицают

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