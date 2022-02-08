В Бангладеш за 12 дней умерли пятеро россиян, работавших на строительстве АЭС

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За последние 12 дней в Бангладеш умерли пятеро россиян. Все они работали на строящейся атомной электростанции «Руппур» в районе города Ишварди. Об этом сообщило информационное агентство United News of Bangladesh (UNB). На новость обратил внимание канал RTVI.

28 января в медицинском центре Ишварди умер 48-летний Алексей Барченко. 2 февраля во сне скончался 40-летний Алексей Шакиров. 5 февраля 48-летний Павел Щукин «после внезапной болезни» умер в том же медицинском учреждении, что и Барченко. В тот же день тело 59-летнего Василия Толмасова нашли возле его квартиры на 14-м этаже дома, где живут сотрудники строящейся АЭС. 6 февраля в своей квартире в том же доме был найден мертвым 45-летний Александр Вортоников.

Щукин был инженером-механиком в компании «Трест РосСЭМ». Вортоников работал в «НИКИМТ-Атомстрой». Обе компании входят в инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом». Точные места работы остальных умерших в Бангладеш граждан России не уточняются.

Представитель полиции Ишварди заявил, что при вскрытии тел умерших не было обнаружено ничего подозрительного. «Один из них употреблял , у другого было заболевание сердца. Но мы расследуем все случаи смерти», — заявил собеседник UNB.

АЭС «Руппур» — первая в Бангладеш атомная электростанция. Контракт на ее создание был подписан в 2015 году. АЭС строит инжиниринговый дивизион «Росатома». Станция будет состоять из двух энергоблоков, пуск первого из них запланирован на 2023 год, второго — на 2024 год.