Священник Георгий Сухобокий, которого хотели сослать в монастырь за поддержку Навального, уехал из России

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Ульяновский священник Георгий Сухобокий, которого уволили с должности пресс-секретаря Мелекесской епархии за пост о политике Алексее Навальном, сообщил изданию «Можем объяснить», что уехал из России.

В конце января Сухобокий переехал в Польшу. Он объяснил, что покинул Россию из-за писем с угрозами, которые получил после своих критических публикаций в соцсетях о епископе Мелекесской епархии Диодоре.

Сухобокий рассказал, что выбрал Польшу, поскольку у него есть польские корни и он свободно говорит по-польски. Сейчас он ищет работу и готов «трудиться мужским трудом». «Служить священником я тут не собираюсь. Когда путинский режим падет, планирую вернуться и далее служить священником, если будет такая возможность», — сказал Сухобокий.

В октябре 2021 года Георгий Сухобокий опубликовал в фейсбуке пост о том, что Европарламент присудил Алексею Навальному премию Сахарова. «Раньше я его критиковал, но теперь готов пожать ему руку», — написал священник.

Спустя неделю стало известно, что его уволили с должности пресс-секретаря епархии. Затем указом местного епископа его запретили в служении на полгода, а также «сослали» в мужской монастырь на «духовную реабилитацию». Сухобокий отказался подчиняться приказу.

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