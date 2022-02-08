Минюст потребовал ликвидировать фонд «Сфера», защищающий права ЛГБТ-людей

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Управление Минюста России по Петербургу и Ленинградской области обратилось в суд и потребовало ликвидировать , который выступает оператором программ . Об этом «Медузе» сообщили в самой организации.

Иск ведомства был зарегистрирован Куйбышевским районным судом Петербурга, но пока он не принят к производству.

В Минюсте сочли основанием для ликвидации «Сферы» то, что деятельность фонда не соответствует «целям создания некоммерческой организации» и «основным традиционным семейным ценностям», сообщает объединенная пресс-служба судов города. После проведенной проверки ведомство установило, что организация работает с «грубыми и множественными нарушениями законодательства РФ, преимущественно носящими неустранимый характер».

«Вся деятельность „Сферы“ идет вразрез с государственной политикой, нацеленной на сохранение, преумножение и развитие человеческого капитала с учетом территориальной оседлости. Деятельность ЛГБТ-сообществ и их активистов нацелена на масштабное и концептуальное изменение восприятия института семьи, традиционных семейных ценностей в части гендерной идентичности», — пересказывает пресс-служба петербургских судов претензии Минюста.

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В «Сфере» сообщили, что ведомство провело внеплановую проверку фонда в октябре 2021 года, а документ с результатами проверки организация получила через два месяца. В числе претензий Минюста были названы «намерения фонда изменить законодательство и моральные устои в РФ» и попытки «внести разлад в российское общество, действуя в нарушение Конституции страны».

«Сфера» оспорила нарушения. В ответ ведомство лишь подтвердило, что получило информацию об этом, утверждают в фонде, но при этом не направило никаких предписаний о ликвидации нарушений.

В организации считают, что попытка ликвидации «Сферы» ─ «вклад властвующих структур к сведению на „нет“ всего правозащитного ЛГБТ-движения», а также «продолжение преследования властями всего правозащитного сообщества России».

Фонд «Сфера» занимается созданием и координацией правозащитных программ и инициатив для поддержки и помощи ЛГБТ+ людям и их близким, а также выступает партнером других организаций со похожими целями.

Организация находится в списке «иностранных агентов» с 2016 года. В 2021-м Минюст объявил «иноагентом» связанную с фондом «Российскую ЛГБТ-сеть» и директора ее программ , которые среди прочего много лет занималась эвакуацией геев из Чечни.

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