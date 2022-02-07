В Госдуме разрабатывают новый законопроект о похоронном деле в России. Он должен заменить прежний закон 1996 года

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Депутаты Госдумы собираются в феврале внести на рассмотрение парламента законопроект о похоронном деле в России, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Депутат Светлана Разворотнева, участвовавшая в работе над инициативой, отказалась от комментариев, отметив, что законопроект дорабатывается.

Законопроект предполагает полную замену действующего с 1996 года закона «О погребении и похоронном деле». Авторы инициативы предложили, чтобы юрлица и индивидуальные предприниматели получали право заниматься похоронами после того, как региональный уполномоченный орган в сфере похоронного дела (например, ГБУ «Ритуал» в Москве) выдаст им соответствующее разрешение.

Авторы законопроекта предложили, чтобы ИП и юрлица подавали заявки через региональные порталы госуслуг. Все организации, получившие разрешение, планируется внести в специальный реестр, где будут перечислены их услуги и цены. Также депутаты предлагают создать реестр недобросовестных ритуальных служб, куда внесут компании, у которых отозвали разрешение на оказание соответствующих услуг.

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Кроме того, как сообщил собеседник «Ведомостей» в Госдуме, все кладбища, места захоронения и информацию о них собираются внести в еще один реестр. Законопроект предлагает расширить круг людей, ответственных за места захоронения, чтобы решить проблему брошенных могил. По словам источника, ответственность могут возложить, например, на компанию, бывшую работодателем погребенного человека, или централизованную религиозную организацию.

В законопроекте также упоминаются частные захоронения, указывает издание. В документе сказано, что решение о создании частного места захоронения и правила его функционирования смогут принимать региональные власти.

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