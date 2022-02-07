Суд впервые признал право ребенка репрессированной женщины на получение жилья по месту жительства родителя

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Суд в Ставропольском крае признал незаконным отказ в постановке на жилищный учет 71-летнего Николая Митькина по месту жительства его матери, репрессированной в 1941 году. Об этом сообщил юрист Григорий Вайпан.

Теперь Митькина будут обязаны поставить на очередь на жилье в Ставропольском крае.

По словам Вайпана, это первое решение суда, когда чиновников, отказывавшихся ставить на учет детей репрессированных, обязали сделать это. При этом он отметил, что в некоторых регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, чиновники иногда делают это и без судебных решений.

Закон, согласно которому дети репрессированных имеют право на первоочередное получение социального жилья там, где до репрессий жили их родители, был принят в 1991 году, однако по факту он часто не исполняется; дети репрессированных десятилетиями стоят в очереди на жилье, а регионы в 2004 году получили право вводить собственные нормы, затрудняющие его получение.

В 2019 году Конституционный суд обязал Госдуму устранить пробелы в законодательстве, препятствующие получению жилья детьми репрессированных. До сих пор этого сделано не было. В конце 2021 года дети жертв репрессий подали коллективный иск к Думе, однако Верховный суд отказался его рассматривать.

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