Правительство России одобрило договор об отправке белорусских военных в Сирию

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Правительство России одобрило проект бессрочного соглашения с Беларусью о размещении в Сирии белорусского воинского контингента численностью до 200 человек. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается в проекте соглашения, белорусский контингент будет участвовать в гуманитарных мероприятиях вне зоны боевых действий, его разместят в месте дислокации российской авиационной группы — на авиабазе Хмеймим.

Задачи и состав белорусской группы утвердят власти Беларуси, согласовав свое решение с Россией. Военные будут подчиняться Центру по примирению враждующих сторон Минобороны РФ, но оставаться под командованием Минобороны Беларуси.

Россия «на безвозмездной основе» обеспечит белорусских военных питанием, транспортом, обмундированием, техническими и материальными средствами, оружием, военной техникой и боеприпасами, а также проводит их подготовку и организует их эвакуацию из Сирии в случае угрозы жизни.

«Медузе» нужна ваша помощь. Прямо сейчас Каждый день наша редакция продолжает работать — вопреки давлению государства и только благодаря вам. Спасибо вам огромное! Это очень воодушевляет. «Медузе» по-прежнему нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите нас.

Основой для соглашения стали российско-белорусские договоры о дружбе, военном сотрудничестве и создании Союзного государства.

Ранее, отмечает Zerkalo, президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что не будет отправлять белорусских солдат в Сирию, в том числе потому, что Конституция страны этого не позволяет. «Лезть в Сирию между иранцами, американцами, турками и россиянами у меня особого желания нет… Я даже боюсь об этом говорить, и это исключено, что я за вашей спиной мог бы там договориться и завтра какой-­то контингент перебросить», — говорил он в 2019 году.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!