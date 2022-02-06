Лыжник Александр Большунов принес России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине

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Лыжник Александр Большунов стал олимпийским чемпионом, заняв первое место в скиатлоне. Он — первый российским спортсмен, завоевавший золотую медаль на зимней Олимпиаде в Пекине, сообщает ТАСС.

Большунову удалось финишировать первым, несмотря на падение на первом круге. Он преодолел дистанцию за 1 час 9 минут 56,4 секунды.

Второе место, отстав от победителя на 1 минуту 11 секунд, занял другой россиянин — Денис Спицов. Третье — финский лыжник Ийво Нисканен (+2.00,2).

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Теперь у российской сборной по одной золотой и бронзовой медали, а также две серебряных. В общем медальном зачете она находится на втором месте, уступая Норвегии, у которой две золотые медали.

Олимпиада проходит в Пекине до 20 февраля. Российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России из-за санкций, введенных в связи с обвинениями в допинге.

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