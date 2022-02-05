В ульяновской колонии 38 заключенных объявили голодовку

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Заключенные ульяновской исправительной колонии № 10 (ИК-10) объявили голодовку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСИН.

В голодовке принимают участие 38 человек, они «в письменной форме отказались от приема пищи, приготовленной в учреждении», в знак протеста против правил внутреннего распорядка, заявили представители УФСИН.

Участников голодовки собеседники агентства назвали злостными нарушителями порядка, осужденными за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Колония работает в штатном режиме, за участниками голодовки наблюдают врачи, добавили представители ФСИН.

В сентябре 2021 года «Новая газета» сообщала, что заключенные ИК-10 в Ульяновской области жалуются на избиения и пытки. После жалоб в колонию был прислан спецназ и сотрудники Росгвардии. С осужденными, которые «препятствовали проведению режимных обысковых мероприятий», была проведена разъяснительная работа, объявило спустя несколько дней УФСИН по Ульяновской области.

Родственники заключенных рассказали газете, что в ИК-10 после назначения полковника Олега Комарова на пост начальника колонии участились беспричинные личные досмотры с применением силы. Комаров ранее возглавлял ИК-2 в Иркутской области, где заключенные также устраивали акции протеста.

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