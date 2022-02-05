Умер режиссер сериалов «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей» Виктор Бутурлин

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Кинорежиссер Виктор Бутурлин умер в возрасте 75 лет, сообщила киностудия «Ленфильм». Причины смерти Бутурлина не сообщаются.

Ленфильм

Бутурлин окончил режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), затем учился на Высших курсах сценаристов и режиссеров. С 1981 года работал на «Ленфильме».

Среди наиболее известных работ Бутурлина фильмы «Садовник», «Торможение в небесах» и популярные в 1990-х сериалы «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

В 2004 году он получил «ТЭФИ» за лучший мини-сериал («Честь имею!»).

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