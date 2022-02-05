Российские спортсмены выиграли первые медали на Олимпиаде в Пекине. «Серебро» у лыжницы Натальи Непряевой, «бронза» у биатлонистов в эстафете
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Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в скиатлоне на Зимних игр. Это первая медаль российских спортсменов на зимней Олимпиаде-2022, которая проходит в Пекине.
«Золото» у Терезы Йохауг из Норвегии, бронзовым призером стала представительница Австрии Тереза Штадлобер.
Скиатлон — первая дисциплина, в которой были разыграны медали на Зимних играх в Пекине.
Также 5 февраля российские биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место в смешанной эстафете. «Золото» в этом виде завоевала команда Норвегии, второе место заняли французские биатлонисты
Зимняя Олимпиада проходит в Пекине до 20 февраля. Российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России из-за санкций, введенных в связи с обвинениями в допинге.