Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заболел ковидом

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в твиттере, что он и его супруга заразились коронавирусной инфекцией.

По словам Эрдогана, тесты подтвердили, что они с женой заразились штаммом омикрон. Болезнь проходит в легкой форме, сообщил Эрдоган, добавив, что продолжает работать из дома и исполнять обязанности президента.

3 февраля Эрдоган посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. После того, как Эрдоган сообщил о ковиде, в твиттере Зеленского был опубликован пост на турецком языке с пожеланием скорейшего выздоровления президенту Турции и его супруге.

В Турции за прошедшие сутки было выявлено более 111 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. Это рекорд суточной заболеваемости с начала пандемии.

Реджеп Тайип Эрдоган, пишет The Guardian, прошел полный курс вакцинации, а в июне 2021 года сделал бустерную прививку.

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