YouTube заблокировал аккаунты ДНР и ЛНР

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Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты, связанные с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Во всех случаях сказано, что каналы заблокировали «за нарушение правил сообщества».

Под блокировку попали:

канал министерства информации ДНР;

канал народной милиции ДНР;

канал Государственной телерадиокомпании ЛНР;

канал Луганского информационного центра.

Луганский информационный центр сообщил, что также заблокирован канал народной милиции ЛНР, но на момент публикации аккаунт оставался доступен.

В ночь на 4 февраля YouTube также заблокировал аккаунты украинских телеканалов «Перший Незалежний» («Первый независимый») и «UkrLive». Эти аккаунты появились после введения в отношении телеканалов «112», NewsOne и ZIK.

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YouTube удалил информационные каналы ДНР и ЛНР на фоне обострения ситуации вокруг Украины. С осени 2021 года Россия наращивает группировку войск и тяжелого вооружения в регионах, граничащих с Украиной. Западные страны опасаются, что Россия готовит вторжение, и грозят санкциями. Официальная Москва отрицает, что собирается на кого-либо нападать, и объясняет перемещения войск учениями.

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