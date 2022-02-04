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YouTube заблокировал аккаунты ДНР и ЛНР

Источник: Meduza

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты, связанные с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Во всех случаях сказано, что каналы заблокировали «за нарушение правил сообщества».

Под блокировку попали:

  • канал министерства информации ДНР;
  • канал народной милиции ДНР;
  • канал Государственной телерадиокомпании ЛНР;
  • канал Луганского информационного центра.

Луганский информационный центр сообщил, что также заблокирован канал народной милиции ЛНР, но на момент публикации аккаунт оставался доступен.

В ночь на 4 февраля YouTube также заблокировал аккаунты украинских телеканалов «Перший Незалежний» («Первый независимый») и «UkrLive». Эти аккаунты появились после введения санкций в отношении телеканалов «112», NewsOne и ZIK.

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YouTube удалил информационные каналы ДНР и ЛНР на фоне обострения ситуации вокруг Украины. С осени 2021 года Россия наращивает группировку войск и тяжелого вооружения в регионах, граничащих с Украиной. Западные страны опасаются, что Россия готовит вторжение, и грозят санкциями. Официальная Москва отрицает, что собирается на кого-либо нападать, и объясняет перемещения войск учениями.

Обострение вокруг Украины

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