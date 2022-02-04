В работе «ВКонтакте», МТС и «Ростелекома» произошли сбои. Санкт-Петербургская биржа приостановила торги из-за технических неполадок

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В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел масштабный сбой. Пользователи, согласно данным сервиса Downdetector, в основном жалуются на проблемы с загрузкой сайта и приложения.

К 19:12 по Москве сервис зарегистрировал более 69 тысяч сообщений о неполадках. Больше всего жалоб поступило из Москвы и Петербурга.

«У части пользователей могут наблюдаться проблемы с загрузкой „ВКонтакте“, мы оперативно восстанавливаем работу», — сообщили ТАСС в компании.

Сбои, по данным Downdetector, наблюдаются в работе МТС и «Ростелекома». Клиенты операторов из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара и других городов России сообщают о проблемах с доступом в интернет.

В пресс-службе «Ростелекома» заявили, что магистральная сеть компании работает штатно. «Пользователи в Сургуте могут испытывать трудности с качеством услуги доступа в интернет, однако проблема вне зоны ответственности „Ростелекома“», — сказал представитель компании РБК.

Представитель МТС сообщил «Медузе», что их сеть работает в штатном режиме. По его словам, некоторые пользователи мобильных операторов могли ошибочно принять проблемы с доступом в соцсеть за проблемы с мобильным интернетом.

Неполадки также затронули мессенджер Telegram, соцсеть Instagram, а также оператора Tele2. Как отмечает The Bell, Санкт-Петербургская биржа приостановила торги из-за технического сбоя до выяснения обстоятельств.

Что стало причиной сбоев, пока неизвестно.

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