В московском метро заметили гуляющего по вагону альпака. Служба безопасности пропустила животное вопреки правилам

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В московском метро на Кольцевой линии пассажирка совершила поездку вместе с альпаком.

Как сообщили в Дептрансе Москвы, правила запрещают перевозку таких крупных животных, но сотрудница службы безопасности на входе «пожалела его» и пропустила на станцию.

В Дептрансе призвали владельцев животных не пытаться пройти с ними в метро, так как это может навредить им самим, другим пассажирам или остановить движение поездов. «Пожалуйста, пожалейте животных, ведь им может быть страшно», — отметили в ведомстве.

Хозяйка альпака, дрессировщица Анна Кранц рассказала «МК», что ей пришлось спуститься с животным в метро из-за внезапно возникших «технических сложностей» с автомобилем. Она проехала одну станцию и сделала пересадку. По ее словам, животное зовут Гриша и ему четыре года, а в метро альпак ездил уже в третий раз.

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