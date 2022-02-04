Умер сценарист фильма «Человек с бульвара Капуцинов» Эдуард Акопов

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В Лос-Анджелесе умер советский и российский сценарист, драматург Эдуард Акопов. Ему было 76 лет. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

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Причиной смерти сценариста стал инфаркт — осложнение после коронавируса, уточнили в союзе.

Эдуард Акопов родился 24 июня 1945 года в армянской семье в Баку. Еще в студенчестве он начал писать рассказы и печататься в местных журналах. По его сценариям снято более 30 фильмов, в том числе «Солдат и слон» (1977), «Будьте моим мужем» (1981), «Воскресный папа» (1985) и «Человек с бульвара Капуцинов» (1987).

Акопов также возглавлял Гильдию сценаристов СССР, впоследствии — Гильдию сценаристов России. В последние годы он жил в США.