Умер литературовед Юрий Манн. Он был крупнейшим специалистом по творчеству Гоголя

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В возрасте 92 лет умер литературовед, доктор филологических наук Юрий Манн. Об этом сообщается на сайте Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук. Причина смерти литературоведа не называется.

Михаил Метцель / ТАСС

Юрий Манн родился 9 июня 1929 года в Москве. С 1964 года литературовед работал в отделе русской классической литературы ИМЛИ. Манн всемирно известен как специалист по русскому романтизму и творчеству Николая Гоголя. В частности, он выступал главным редактором академического полного собрания сочинений и писем Гоголя в 23 томах.

На счету заслуженного профессора и академика Российской академии естественных наук более 300 научных работ и монографий. В 2008 — 2009 годах Манна удостоили премий имени Шанявского и имени Гоголя в Италии.