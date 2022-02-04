Умер литературовед Юрий Манн. Он был крупнейшим специалистом по творчеству Гоголя
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В возрасте 92 лет умер литературовед, доктор филологических наук Юрий Манн. Об этом сообщается на сайте Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук. Причина смерти литературоведа не называется.
Юрий Манн родился 9 июня 1929 года в Москве. С 1964 года литературовед работал в отделе русской классической литературы ИМЛИ. Манн всемирно известен как специалист по русскому романтизму и творчеству Николая Гоголя. В частности, он выступал главным редактором академического полного собрания сочинений и писем Гоголя в 23 томах.
На счету заслуженного профессора и академика Российской академии естественных наук более 300 научных работ и монографий. В 2008 — 2009 годах Манна удостоили премий имени Шанявского и имени Гоголя в Италии.