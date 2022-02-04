Суд в Крыму приговорил гражданина Украины к 12 годам по обвинению в шпионаже

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Гражданин Украины Константин Ширинг приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

В сообщении пресс-службы ФСБ говорится, что приговор Ширингу был вынесен Верховным судом Республики Крым и вступил в силу после того, как апелляция на него была отклонена.

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Константин Ширинг был задержан в Крыму в марте 2020 года. По версии следствия, писал тогда «Коммерсант», он вместе с сожительницей, российской военнослужащей из Феодосии, входил в действующую на полуострове группу, курируемую главным управлением разведки Минобороны (ГУР МО) Украины.

Российская военнослужащая (ее имя не сообщалось) и Ширинг жили вместе несколько лет, у них есть совместный ребенок. Женщина, как сообщалось, признала вину и раскаялась.

Адвокат Ширинга Олег Глушко заявлял «Коммерсанту», что его подзащитного оговорила сожительница. Ширинг, по словам адвоката, вину не признал.

Дела о шпионаже и госизмене носят гриф «секретно», их рассмотрение в судах проходит в закрытом режиме, официально сообщается лишь о приговорах.

В 2020 году, по данным Судебного департамента при Верховном суде России, было вынесено семь приговоров по делам о госизмене. Все фигуранты получили реальные сроки заключения — от пяти до максимальных 20 лет. Судебной статистики по итогам 2021 года пока нет.

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