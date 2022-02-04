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Rockstar Games официально подтвердила разработку GTA 6

Источник: Rockstar Games

Компания Rockstar Games официально сообщила, что ведет работу над новой частью серии Grand Theft Auto.

Учитывая беспрецедентное долголетие GTA 5, мы знаем, как часто вы спрашиваете о новой части серии Grand Theft Auto. И сейчас мы готовы подтвердить, что разработка новой части идет полным ходом.

В Rockstar Games не привели никаких других деталей, лишь заявив, что «расскажут больше, как только это станет возможно».

Rockstar Games также сообщила, что релиз GTA 5 и GTA Online для приставок нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series состоится 15 марта.

Grand Theft Auto — одна из наиболее успешных франшиз в истории игровой индустрии. Последнюю часть серии, GTA 5, многие игроки и критики неоднократно называли лучшей игрой всех времен. Она вышла в 2013 году.

В январе 2022 года инсайдеры сообщали, что Rockstar может официально анонсировать игру в течение нескольких месяцев, а сам релиз может состояться уже в 2023 году.

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