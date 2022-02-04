Путин впервые за три года встретился с Си Цзиньпином в Пекине. Китай поддержал предложения России по безопасности в Европе

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Президент России Владимир Путин совершил визит в Китай, приуроченный к открытию Олимпиады в Пекине. Перед поездкой на стадион Путин встретился с лидером КНР Си Цзиньпином.

По итогам встречи Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление. В документе, в частности, говорится, что Китай «относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе».

В заявлении также содержатся упреки в адрес США, которые, как отмечается в документе, развивают глобальную систему ПРО, выходят из международных соглашений и ведут негативно влияющую на стабильность политику в евроатлантическом и тихоокеанском регионе.

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Россия и Китай также выразили свою приверженность демократии, но подчеркнули, что защита прав человека «не должна использоваться как инструмент для оказания давления на другие страны», а также выступили против вмешательства во внутренние дела суверенных государств под предлогом защиты демократии.

Путин и Си Цзиньпин также договорились «твердо отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны» и «противостоять попыткам отрицания, искажения и фальсификации» ее истории.

В последний раз Путин был в Китае в апреле 2019 года.

Путин не впервые посещает Китай во время проходящей там Олимпиады. В августе 2008 года он (тогда Путин занимал пост премьер-министра) был в Пекине на открытии летних Игр.

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