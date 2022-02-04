Прокурор запросил от 6,5 до 9 лет колонии для подростков из Канска, задержанных из-за планов «взорвать» здание ФСБ в Minecraft

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Государственный обвинитель попросил суд приговорить к реальным срокам заключения троих 16-летних подростков из Канска в Красноярском крае, которых задержали по делу о попытке подрыва здания ФСБ в видеоигре Minecraft.

Как сообщила «Новая газета», ссылаясь на родителей и адвокатов подростков, для Никиты Уварова прокурор запросил девять лет лишения свободы. Для двух других обвиняемых, чьи имена издание не раскрывает, гособвинитель запросил шесть лет шесть месяцев и шесть лет пять месяцев воспитательной колонии. Ранее правозащитники сообщали, что по делу кроме Уварова проходят Денис Михайленко и Богдан Андреев.

Также прокурор попросил суд наложить на каждого из обвиняемых штраф в размере 50 тысяч рублей.

Дело подростков рассматривает 1-й Восточный окружной военный суд Хабаровска на выездном заседании в Канске. Процесс проходит в закрытом режиме. Когда будет вынесен приговор, не сообщается.

Троих подростков обвиняют в том, что они прошли обучение «в целях осуществления в дальнейшем террористической деятельности», а также в изготовлении и покупке взрывчатки. Дело в отношении них возбудили в июне 2020 года, когда им было по 14 лет.

Подростков задержали после того, как в Канске, в том числе на здании ФСБ, появились листовки в поддержку аспиранта МГУ . Из переписки задержанных школьников следователи узнали, что те построили в Minecraft здание ФСБ, которое решили «взорвать», писала Baza. По другим данным, которые приводило издание NGS24, подростки готовились взорвать реальное здание ФСБ. Никита Уваров отвергал все обвинения, двое других фигурантов сперва дали признательные показания, а затем отказались от них.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!