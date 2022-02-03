В Роттердаме частично разберут старинный мост, чтобы под ним смогла пройти новая яхта Джеффа Безоса

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Власти Роттердама согласились частично разобрать подъемный мост De Hef из-за новой яхты основателя Amazon Джеффа Безоса. Первой об этом сообщила городская телерадиокомпания Rijnmond. Позднее официальный представитель мэрии Роттердама подтвердила эту информацию AFP и The Washington Post.

Мост De Hef в Роттердаме

За разрешением разобрать среднюю часть стального моста к властям Роттердама обратилась судостроительная компания Oceanco, которая строит яхту для Безоса. Oceanco и Безос оплатят работы по разбору и сборке De Hef. О какой сумме идет речь, неизвестно.

Яхта Джеффа Безоса, которую строит Oceanco

Муниципальный служащий Роттердама Марсель Валравенс, который курирует связанные с De Hef вопросы, заявил Rijnmond, что мост могут разобрать и снова собрать летом 2022 года. Он предположил, что на все работы понадобится около двух недель.

В мэрии Роттердама заявили AFP, что согласились разобрать мост, так как через него лежит единственный выход к морю. «С одной стороны, экономическая важность, занятость в связи со строительством этого корабля, с другой стороны, наша забота о De Hef», — заявила The Washington Post официальный представитель мэрии Фрэнсис ван Хейст.

Валравенс пояснил, что Oceanco могла бы провести яхту Безоса под мостом в недостроенном виде, а потом собрать ее где-то в другом месте. Однако, по его словам, это было бы «непрактично» с экономической точки зрения.

Агентство Bloomberg сообщало, что компания Oceanco строит для Безоса трехпалубную яхту длиной 127 метров; ее стоимость агентство оценивало в более чем 500 миллионов долларов. Издание Boat International писало, что после спуска на воду она станет самой большой парусной яхтой в мире.

Мост De Hef в Роттердаме был построен в 1927 году. Во время Второй мировой войны мост был разрушен при бомбежке, но позднее его восстановили. De Hef считается одним из символов Роттердама. В 2014-2017 годах мост прошел реконструкцию, после чего власти пообещали больше никогда его не разбирать.

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