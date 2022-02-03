В России за сутки зафиксировано 155 768 новых случаев коронавирусной инфекции

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За прошедшие сутки в России выявлено 155 768 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Суточная заболеваемость ковидом в России обновляет рекорды уже почти две недели.

В Москве за прошедшие сутки выявили 26 904 новых случая ковида.

Всего, по данным на 3 февраля, в России с начала пандемии зафиксировано 12 284 564 случая коронавирусной инфекции, 333 357 человек, у которых был подтвержден ковид, умерли, в том числе 667 за прошедшие сутки.

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