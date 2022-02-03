Составители «индекса биг мака» оценили курс доллара в 23 рубля

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Журнал The Economist на основе очередного «индекса биг мака» пришел к выводу, что российский рубль — самая недооцененная валюта среди тех, что анализировали авторы. Согласно расчетам издания, официальный курс рубля к доллару занижен на 70%.

В России по состоянию на январь 2022 года бургер из «Макдоналдса» стоит 135 рублей, а в США — 5,81 доллара или около 444 рублей. Справедливым, по мнению составителей, был бы курс 23,24 рубля за доллар, тогда как официальный курс на 3 февраля составляет 76,48 рубля за доллар.

Помимо рубля в пятерку самых недооцененных валют попали турецкая лира (67,9%), индонезийская рупия (59,3%), малайзийский ринггит (58,9%) и румынский лей (58,6%).

Среди переоцененных валют оказались норвежская крона (переоценена на 10%) и швейцарский франк (20,2%).

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The Economist подсчитывает «индекс биг мака» с 1986 года. Он был задуман как неофициальный способ сравнения валют. В его основе — идея паритета покупательной способности, по которой за одну и ту же сумму в разных валютах мира можно купить один и тот же набор товаров или услуг.

Бургер из McDonaldʼs взяли за условный стандарт, поскольку его состав не меняется от страны к стране. «Индекс биг мака» позволяет рассчитать, насколько официальный курс валюты отличается от «реального» — определенного по стоимости бургера.

The Economist в 2019 году уже называл рубль самой недооцененной валютой. Тогда журнал подсчитал «индекс биг мака» для российской валюты, основываясь на стоимости бургера в 110 рублей, хотя на самом деле он стоил не меньше 135 рублей.

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The Economist рассказал, что бигмак в России подешевел, а значит, рубль — самая недооцененная валюта в мире. Но бигмак не подешевел!

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The Economist рассказал, что бигмак в России подешевел, а значит, рубль — самая недооцененная валюта в мире. Но бигмак не подешевел!

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