Роман Протасевич, задержанный после экстренной посадки рейса Ryanair в Минске, заявил о намерении подать иск к авиакомпании

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Бывший главный редактор белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, задержанный в Минске после , объявил о намерении подать в суд на авиакомпанию.

«Не буду раскрывать на данный момент всех подробностей, но я планирую подать иск к авиакомпании Ryanair и также я призываю подать подобный иск всех пассажиров, которые находились на борту этого рейса», — заявил Протасевич в обращении на ютьюб-канале белорусского провластного активиста Дмитрия Белякова, с которым он сейчас сотрудничает.

По словам Протасевича, сейчас над иском работает «команда юристов». Какие претензии к Ryanair будут в нем изложены и в какую судебную инстанцию он будет подан, бывший главред Nexta не уточнил.

В своем обращении Протасевич заявил, что к отправке сообщения о минировании самолета Ryanair причастны представители белорусской оппозиции. Он также намекнул, что посадка самолета была выгодна штабу лидера оппозиции Светланы Тихановской, так как стала «ярким драйвером для продвижения санкций» против официального Минска.

После посадки самолета Ryanair и задержания Роман Протасевич стал сотрудничать со следствием по своему уголовному делу и давать интервью белорусским и российским провластным СМИ. Сейчас он находится под домашним арестом, ему можно пользоваться интернетом.

Посадка самолета Ryanair в Минске

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Посадка самолета Ryanair в Минске

Международная организация гражданской авиации подготовила доклад о посадке рейса Ryanair в Минске В нем говорится о несоответствиях в показаниях белорусских властей

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