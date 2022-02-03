Правительству РФ предложили обязать YouTube отчитываться о причинах блокировки и удаления роликов

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Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров ( ) предложила Минцифры и Минкультуры обязать иностранные видеосервисы, включая YouTube, объяснять причины блокировки или удаления ролика. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо организации.

Авторы письма объяснили свое предложение массовыми случаями мошенничества с правами на YouTube. По их словам, компании указывают себя правообладателями музыкальных произведений, зарабатывают на просмотрах роликов, где они использованы, или жалуются на них, что приводит к блокировке.

Оспорить такую блокировку«сложно, либо невозможно», поскольку контакты лицензиатов скрыты, утверждают в ассоциации. Их авторы письма предлагают публиковать. По данным «Коммерсанта», в Минцифры уже рассматривают обращение.

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Некоторые участники рынка сочли подобные требования к YouTube излишними. Глава музыкального отдела Mediacube (партнер YouTube) Дмитрий Безкоровайный отметил, что случаи неправомерного заявления прав на музыку на платформе наблюдаются лишь «единично».

Заместитель гендиректора по вопросам бизнеса и внешним связям Warner Music Russia Ольга Ким признала, что компания сталкивалась с подобными случаями мошенничества, но проблема была не в том, что контакты лицензиатов неизвестны. По словам Ким, большая часть блокировок происходит по надлежащим требованиям, а предложение АППСИМ может усложнить работу сервисов.

Блокировки роликов из-за нарушения прав можно оспаривать с помощью текущих инструментов, считает гендиректор Broma 16 (лицензирует музыкальный репертуар для Apple Music, YouTube) Владимир Филиппов.

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