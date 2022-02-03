Правительству РФ предложили обязать YouTube отчитываться о причинах блокировки и удаления роликов
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Минцифры и Минкультуры обязать иностранные видеосервисы, включая YouTube, объяснять причины блокировки или удаления ролика. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо организации.
Авторы письма объяснили свое предложение массовыми случаями мошенничества с правами на YouTube. По их словам, компании указывают себя правообладателями музыкальных произведений, зарабатывают на просмотрах роликов, где они использованы, или жалуются на них, что приводит к блокировке.
Оспорить такую блокировку«сложно, либо невозможно», поскольку контакты лицензиатов скрыты, утверждают в ассоциации. Их авторы письма предлагают публиковать. По данным «Коммерсанта», в Минцифры уже рассматривают обращение.
«Медузе» нужна ваша помощь. Прямо сейчас
Каждый день наша редакция продолжает работать — вопреки давлению государства и только благодаря вам. Спасибо вам огромное! Это очень воодушевляет. «Медузе» по-прежнему нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите нас.
Некоторые участники рынка сочли подобные требования к YouTube излишними. Глава музыкального отдела Mediacube (партнер YouTube) Дмитрий Безкоровайный отметил, что случаи неправомерного заявления прав на музыку на платформе наблюдаются лишь «единично».
Заместитель гендиректора по вопросам бизнеса и внешним связям Warner Music Russia Ольга Ким признала, что компания сталкивалась с подобными случаями мошенничества, но проблема была не в том, что контакты лицензиатов неизвестны. По словам Ким, большая часть блокировок происходит по надлежащим требованиям, а предложение АППСИМ может усложнить работу сервисов.
Блокировки роликов из-за нарушения прав можно оспаривать с помощью текущих инструментов, считает гендиректор Broma 16 (лицензирует музыкальный репертуар для Apple Music, YouTube) Владимир Филиппов.