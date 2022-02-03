Минюст объявил «иностранным агентом» организацию «Туба калык». Она занимается проблемами одного из древнейших народов Сибири
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Министерство юстиции России включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции «иностранного агента», региональную национально-культурную общественную организация «Туба калык — Тубалары». Запись об этом появилась в соответствующем реестре 3 февраля. В Минюсте это не комментировали.
Организация «Туба калык» занимается проблемами коренного малочисленного народа тубалары, одного из древнейших народов Сибири, представители которого живут в нескольких районах Республики Алтай.