Минюст объявил «иностранным агентом» организацию «Туба калык». Она занимается проблемами одного из древнейших народов Сибири

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Министерство юстиции России включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции «иностранного агента», региональную национально-культурную общественную организация «Туба калык — Тубалары». Запись об этом появилась в соответствующем реестре 3 февраля. В Минюсте это не комментировали.

Организация «Туба калык» занимается проблемами коренного малочисленного народа тубалары, одного из древнейших народов Сибири, представители которого живут в нескольких районах Республики Алтай.

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