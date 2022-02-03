Медсестры перинатального центра в Коломне объявили голодовку. Они жалуются на «невыносимые условия труда» после сокращения персонала

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Не менее пяти младших медсестер Коломенского перинатального центра заявили о намерении начать голодовку протеста. Их открытое письмо опубликовал на своей странице в фейсбуке профсоюз медработников «Действие».

В письме говорится, что медсестры решились на голодовку из-за «невыносимых условий труда». По их словам, в Коломенском перинатальном центре вместо 160 младших медсестер и санитарок, как предусмотрено нормами Минздрава РФ, работают 22 младшие медсестры и около 20 уборщиц. «Из-за огромной нагрузки бывает, что за всю 12-часовую смену младшая медсестра имеет всего 7-10 минут, чтобы наспех перекусить один раз», — сказано в заявлении.

Медсестры пообещали вступать в голодовку с интервалом в пять дней. 1 февраля голодовку начала первая медсестра Наталья Трухина. Она рассказала РБК, что в 2019 и 2021 годах в Коломенском перинатальном центре сократили санитарок, из-за чего нагрузка на младших медсестер резко выросла. При этом, по словам Трухиной, зарплаты у них не увеличились. У нее самой, по ее словам, зарплата даже снизилась — с 40-42 до 30-32 тысяч рублей.

«Требования медсестер изложены в их открытом письме. Основные: увеличить количество работников из числа младшего медицинского персонала, исправить ситуацию с зарплатой, чтобы доплачивали за ковид, потому что сотрудники работают в том числе с пациентами с ковидом. Но главное — это несоизмеримое соотношение объема работы и уровня зарплаты», — рассказала РБК руководитель юридической службы профсоюза «Действие» Анастасия Манзя.

В пресс-службе правительства Московской области изданию заявили, что областной Минздрав начал служебную проверку из-за голодовки младших медсестер в Коломенском перинатальном центре.

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