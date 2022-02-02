В Петербурге двое инспекторов ДПС силой попытались задержать сотрудницу уголовного розыска и сломали ей руку. На одного завели дело

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего инспектора ДПС Василеостровского района Петербурга по подозрению в нападении на сотрудницу уголовного розыска. Дело расследуют по о превышении должностных полномочий, сообщает СК.

Как сообщили ранее 47news и «Фонтанка», поздним вечером 31 января в 37-м отделе полиции на Васильевском острове у двух инспекторов ДПС, 34-летнего Александра Колесникова и 25-летнего Дмитрия Перенюка, произошла стычка с 24-летней оперуполномоченной Аленой Юдиной. Все участники конфликта — лейтенанты полиции.

Изначально Юдина сделала замечание инспекторам на служебной парковке перед отделом полиции. Судя по видеозаписи происшествия, затем, уже в здании, один из инспекторов потребовал, чтобы Юдина предъявила свое удостоверение, поскольку находится в отделе МВД с оружием. Полицейский намеревался составить на нее рапорт из-за оскорбления.

Юдина несколько раз ответила, что работает в полиции, сотрудники дежурной части подтвердили это. Она резко общалась с инспекторами и материлась, а затем толкнула одного из них и потребовала, чтобы ее оставили в покое. В ответ ее стали задерживать. По данным следствия, подозреваемый толкнул Юдину руками в грудь, из-за чего она ударилась спиной и головой о стену, затем повалил ее на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину. У женщины диагностировали закрытый перелом левой плечевой кости.

СК сообщил, что подозреваемый задержан; его имя официально не раскрывается. Второго полицейского не стали привлекать к ответственности. МВД проводит служебную проверку из-за случившегося.

Обновление. По данным «Фонтанки», отдел по работе с личным составом МВД решил уволить троих участников конфликта из органов внутренних дел из-за неподобающего поведения.