«Уникальный индустриальный объект». Нидерландские архитекторы призвали защитить от сноса элеватор в Самаре

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Партнеры нидерландских архитектурных бюро UN Studio, KCAP и schiemann weyers architects написали губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и мэру Самары Елене Лапушкиной открытые письма с просьбой сохранить здание элеватора, построенное в Самаре в советское время.

Самарский элеватор\Шедевр брутализма. Самарский-163

Письма с идентичным текстом были написаны в декабре 2021 года. 2 февраля их опубликовало и перевело на русский язык издание Strelka Mag.

К самарским чиновникам обратились четыре архитектора и специалиста по городскому планированию из UN Studio, KCAP и schiemann weyers architects — Мария Пидодня, Рюрд Гитема, Роман Кристесиашвили и Отто Вейерс. Они назвали элеватор в Самаре «уникальным индустриальным объектом».

Сооружение высотой 65 метров представляет собой выдающийся образец советского инженерного проектирования, первый вертикальный зерновой элеватор в СССР, первую постройку в стране, возведенную с использованием скользящей опалубки. <…>

Здание еще только предстоит признать памятником и образцом модернистской архитектуры. Это сильно усложняет задачу по его сохранению. Мы хотели бы посоветовать провести независимую техническую экспертизу состояния здания и разработать уместный план его ремонта с приспособлением под новые функции. Существует много успешных примеров сохранения и редевелопмента зернохранилищ.

Элеватор на стрелке рек Волга и Самара был построен в 1980 году. В 2020 году самарское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) просило власти присвоить зданию статус памятника архитектуры, но получило отказ. Здание оказалось под угрозой сноса.

В январе 2022 года в самарском отделении ВООПИиК заявили о намерении обратиться в суд, чтобы сохранить элеватор. «Это единственное в своем роде строение в России. Его снос — как убийство последнего амурского тигра», — заявила изданию 63.ru глава самарского отделения ВООПИиК Нина Казачкова.

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