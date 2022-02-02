Умерла актриса Моника Витти

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Итальянская актриса Моника Витти умерла в возрасте 90 лет, сообщает агентство ANSA.

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Витти, впервые появившаяся на экране в 1954 году, была одной из самых известных итальянских актрис. Всемирную славу ей принесли роли в фильмах Микеланджело Антониони. Также, отмечает ANSA, Витти считали «королевой кинокомедий».

Работы Витти отмечены многочисленными наградами, в том числе Берлинского и Венецианского кинофестивалей. Она также пять раз получала национальную кинопремию «Давид ди Донателло» как исполнительница лучшей женской роли.

Последний раз Витти появлялась на публике в 2001 году на церемонии вручения премии «Давид ди Донателло».