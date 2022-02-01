Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Всемирная метеорологическая организация зарегистрировала в Северной и Южной Америке два новых мировых рекорда мегавспышек молний — по максимальной протяженности и максимальной продолжительности. Об этом сообщается на сайте организации.

Самая длинная одиночная вспышка наблюдалась над южной частью США 29 апреля 2020 года. Молния охватила 768 ± 8 километров, что равно расстоянию между Лондоном и Гамбургом. Нынешний рекорд на 60 километров больше предыдущего, зафиксированного в Бразилии в октябре 2018 года.

Самая продолжительная одиночная молния длилась 17,1 секунды во время грозы над Уругваем и северной Аргентиной 18 июня 2020 года. До этого самой продолжительной считалась вспышка, которая непрерывно сияла на протяжении 16,73 секунды — на 0,37 секунды меньше нового рекорда — также над северной частью Аргентины в марте 2019 года.

WMO certifies two megaflash lightning records — Animation — English World Meteorological Organization — WMO

Рекордные вспышки были зафиксированы с помощью новейших спутниковых технологий. В организации допустили, что существуют и более экстремальные природные явления, которые метеорологи смогут наблюдать по мере совершенствования технологий.

«Медузе» нужна ваша помощь. Прямо сейчас Каждый день наша редакция продолжает работать — вопреки давлению государства и только благодаря вам. Спасибо вам огромное! Это очень воодушевляет. «Медузе» по-прежнему нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите нас.

В контексте новых рекордов глава Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас напомнил, что молнии представляют серьезную опасность и ежегодно приводят к гибели людей.

В 1975 году в Зимбабве после попадания молнии в хижину погиб 21 человек. Эти люди пытались спрятаться от грозы. В 1994 году в египетском городе Дронка удар молнии вызвал возгорание в нефтехранилище, в результате чего погибли 469 человек. Это самые крупные по числу жертв инциденты, связанные с прямыми или косвенными последствиями ударов молний, отмечают в ВМО.

По исследовательского проекта «Our world in data», смертность от молний в США с 1900 по 2015 год упала в 60 раз: с 4,83 до 0,08 человек на миллион населения.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!