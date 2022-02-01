Sony купила студию Bungie, известную по играм Halo и Destiny.

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Компания Sony Interactive Entertainment объявила о покупке американской студии видеоигр Bungie. Об этом говорится в сообщении компании.

По данным GamesIndustry.biz, сумма сделки составила 3,6 миллиарда долларов.

Представители Sony отметили, что разработчики останутся независимыми и их не будут ограничивать в выборе платформ для выпуска будущих проектов.

Sony объявила о покупке Bungie через две недели после того, как корпорация Microsoft решила купить Activision Blizzard, которая издает популярные игровые франшизы Call of Duty, Warcraft, Diablo, StarCraft и Overwatch.

Bungie была основана в 1991 году. В 2000 году, вскоре после анонса первой серии своего шутера Halo, студия вошла в корпорацию Microsoft. Через семь лет разработчики стали независимыми, а в 2010-м заключили договор о 10-летнем сотрудничестве с Activision Blizzard, в рамках которого был создан другой известный проект Bungie — Destiny.

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