Росстат назвал самые дорогие города России. В лидерах опять Анадырь, Москва не попала в первую десятку
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Росстат опубликовал индекс (.xls) стоимости жизни в российских населенных пунктах в 2021 году. Первым на это обратил внимание РБК.
Ведомство сравнило цены на набор из 264 видов потребительских товаров и услуг в 290 городах и поселках по всей стране.
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Пять самых дорогих городов в России (в процентах от среднего уровня цен по стране):
- Анадырь (Чукотский автономный округ) — 157%
- Зырянка и Мирный (Якутия) — 146%
- Палана (Камчатский край) — 143%
- Петропавловск-Камчатский — 141%
- Усть-Нера (Якутия) — 137%
Пять самых дешевых городов в России (в процентах от среднего уровня цен по стране):
- Назрань (Ингушетия) — 75%
- Магас (Ингушетия) — 77%
- Канаш (Чувашия) — 82%
- Малгобек (Ингушетия), Ковылкино (Мордовия) и Можга (Удмуртия) — 83%
- Куйбышев (Новосибирская область), Саранск (Мордовия), Балашов и Ртищево (Саратовская область) — 84%
Москва вошла во вторую десятку самых дорогих городов (индекс 128%), Санкт-Петербург — в четвертую десятку (112%).
Росстат рассчитывает индекс стоимости жизни в российских населенных пунктах с 2011 года. Анадырь стал самым дорогим городом в пятый раз подряд. Товары и услуги там более чем вдвое дороже, чем в самом дешевом городе — Назрани.
Как отмечает РБК, при расчете индекса стоимости жизни в населенных пунктах средний доход жителей не учитывается. Но, как правило, в самых дорогих городах зарплаты также одни из самых высоких.