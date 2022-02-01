Кассационный суд отменил приговор бывшему главе архангельского штаба Навального по делу о репосте клипа Rammstein

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В Петербурге третий кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор бывшему координатору архангельского Андрею Боровикову по делу о репосте клипа «Pussy» группы Rammstein. Об этом сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы».

Суд направил дело на новое апелляционное рассмотрение в Архангельский областной суд.

«Мотивы они не огласили, но я полагаю, что третий кассационный суд не решился взять на себя ответственность и признать Тилля Линдеманна изготовителем порнографии», — рассказал «Соте» адвокат Леонид Крикун.

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В апреле 2021 года суд в Архангельске приговорил Андрея Боровикова к двум с половиной годам колонии за репост клипа Rammstein во «ВКонтакте». Активист сделал репост видео еще в 2014 году, а в 2020-м удалил со своей страницы.

Боровикова признали виновным в . Сам он отрицал свою вину, подчеркивая, что этот клип во «ВКонтакте» опубликовали еще сотни человек.

В июле приговор активисту смягчили — до двух лет и трех месяцев колонии.

Подробнее о деле Андрея Боровикова

Соратника Навального отправили в колонию за репост клипа Rammstein. Суд посчитал видео порнографией без «культурной ценности» Коротко рассказываем, что вообще произошло

Подробнее о деле Андрея Боровикова

Соратника Навального отправили в колонию за репост клипа Rammstein. Суд посчитал видео порнографией без «культурной ценности» Коротко рассказываем, что вообще произошло

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