Генпрокуратура Беларуси возбудила дело о разжигании вражды против польского судьи, который отказал в выдаче основателя Nexta

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Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о в отношении судьи Окружного суда Варшавы Дариуша Любовского, который вынес решение об отказе в выдаче белорусской стороне основателя телеграм-канала Степана Путило. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В ходе заседания Дариуш Любовский публично распространил заведомо недостоверную информацию, направленную на разжигание национальной вражды и социальной розни, оскорбил и оклеветал высших должностных лиц Республики Беларусь», — говорится в заявлении белорусской Генпрокуратуры.

Окружной суд Варшавы рассмотрел требование Беларуси об экстрадиции Степана Путило 26 января. Любовский постановил не выдавать основателя Nexta, а также выступил с речью. Как отмечает «Белсат», судья заявил, что в Беларуси не существует судебной системы и «нельзя выдать человека только потому, что этого хочет психопатический диктатор».

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Степан Путило живет в Польше. В 2020 году он получил международную защиту, в 2021-м — статус политического беженца. В Беларуси его обвиняют в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также в возбуждении социальной вражды к представителям власти. Белорусское КГБ включило основателя Nexta в список физических лиц, причастных к террористической деятельности.

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