Газета The New York Times купила игру Wordle за «семизначную» сумму

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Газета The New York Times объявила, что купила игру-головоломку Wordle у ее создателя, программиста Джоша Уордла за «семизначную» сумму, размер которой не раскрывается.

Джош Уордл сообщил, что Wordle переедет на сайт The New York Times и теперь он работает над тем, чтобы сохранить игровую статистику о победах на прежнем сайте. На момент переноса игра останется бесплатной для новых и существующих игроков, отметили в NYT.

«Если вы следили за историей Wordle, то знаете, что игры NYT сыграли большую роль в ее возникновении, поэтому этот шаг кажется мне очень естественным», — сказал Уордл.

Wordle — ежедневно обновляемая игра, в которой за шесть попыток нужно угадать слово из пяти букв. Джош Уордл запустил игру в октябре 2021 года, после чего она быстро стала популярной. Если 1 ноября в нее играли 90 человек в день, то в начале января 2022-го — более 300 тысяч, а сейчас — миллионы, сказано в заявлении NYT.

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