Бывшим полицейским из Раменского, фабриковавшим дела о наркотиках, заменили условные сроки на реальные

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Московский областной суд изменил приговор шести бывшим полицейским из Раменского, которых обвиняли в фабрикации уголовных дел о наркотиках. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

В октябре 2021 года сотрудников межмуниципального управления МВД России «Раменское» осудили по статьям 286 (превышение должностных полномочий), 303 (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности) и 228 (незаконное хранение психотропных средств) УК РФ. Раменский городской суд приговорил их к условным срокам.

Бывший начальник отдела МВД по борьбе с наркотиками города Раменское Дмитрий Понкратов получил 7 лет 10 месяцев. Его подчиненные Евгений Сороколетов, Сергей Горьков, Алексей Антонов, Иван Суслопаров и Сергей Кукин — от 5 до 7,5 лет.

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Приговором остались недовольны прокуратура, запросившая для обвиняемых реальное наказание, и потерпевшие, которые из-за действий полицейских сами отбыли сроки в колониях.

В итоге коллегия Мособлсуда заменила бывшим полицейским условное наказание на реальное по просьбе прокуратуры. Ведомство не уточнило, равны ли новые сроки предыдущим. Известно, что приговор в отношении Антонова отменили из-за его смерти.

Подробности дела

Как полицейские из Раменского фабриковали дела о наркотиках Четыре истории из репортажа «Дождя»

Подробности дела

Как полицейские из Раменского фабриковали дела о наркотиках Четыре истории из репортажа «Дождя»

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