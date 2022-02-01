Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил с визитом Киев и провел там переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По итогам переговоров стороны выпустили совместное заявление, в котором подчеркнули, что полномасштабное военное вторжение России на Украину будет «крупной стратегической ошибкой» и повлечет за собой «серьезные гуманитарные последствия». Великобритания заверила, что «стоит плечом к плечу с Украиной перед лицом продолжающейся российской агрессии», говорится в заявлении.

На пресс-конференции после встречи Джонсон заявил, что санкции против России вступят в силу «в ту самую минуту, когда нога российского солдата решится пересечь украинскую границу и ступить на украинскую территорию». Он отметил, что эти санкции согласованы с США. По словам Джонсона, санкции будут введены не чтобы «проявить враждебность к России», а чтобы продемонстрировать преданность защите свободы Украины».

Джонсон также объявил, что Украине будет поставлена финансовая помощь в размере 88 миллионов фунтов стерлингов, чтобы сократить ее зависимость от поставок российских энергоносителей.

На 31 января был запланирован телефонный разговор между Джонсоном и президентом России Владимиром Путиным. Он не состоялся, так как Джонсон был вынужден в это время выступать в парламенте. Премьер пообещал провести беседу как только сможет — в его аппарате допускали, что это произойдет уже 1 февраля.

Что еще Джонсон говорил о конфликте вокруг Украины «Народ России должен понимать, что это может стать второй Чечней». Борис Джонсон — о последствиях вторжения на Украину

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!