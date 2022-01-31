В Подмосковье военнослужащий «непроизвольным выстрелом» убил сослуживца

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В воинской части, расположенной в Московской области, военнослужащий случайно застрелил сослуживца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

«По докладу с места, утром 31 января военнослужащий по контракту, находясь в комнате для хранения оружия, грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел. В результате находящийся поблизости военнослужащий получил смертельное ранение», — заявили в пресс-службе.

По факту гибели военнослужащего командование воинской части совместно с правоохранительными органами проводит проверку.

Телеграм-каналы, в том числе 112 и Baza сообщили, что контрактник Магомед Олигов выстрелил в срочника Владислава Волкова. По данным Baza, выстрел был сделан в голову. 112 сообщает, что Олигов «хотел напугать» Волкова, с которым они вместе ехали за секретной документацией.