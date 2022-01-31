Умер сценарист и режиссер Виктор Мережко

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Народный артист России, сценарист и режиссер Виктор Мережко умер на 85-м году жизни.

Как рассказала «Комсомольской правде» его дочь Мария Мережко, с середины января он находился в больнице в Петербурге, где лечился от последствий коронавируса.

Мережко похоронят на Троекуровской кладбище в Москве.

Виктор Мережко родился в 1937 году в Ростовской области. В 1968 году окончил ВГИК. По его сценариям были сняты несколько десятков кинокартин и мультфильмов, в том числе «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Курочка-ряба». Среди режиссерских работ Мережко — сериалы «Сонька Золотая Ручка», «Объявлены в розыск», «Сонька: продолжение легенды». Также известен как драматург, его пьесы «Пролетарская мельница счастья», «Ночные забавы», «Крик», «Я — женщина», «Женский стол в охотничьем зале» были поставлены в различных театрах. Виктор Мережко был первым президентом киноакадемии «Ника», а также стоял у истоков создания телеканала «ТВ-6 Москва».