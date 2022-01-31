Структура «Росатома» купила у Михаила Прохорова энергетическую компанию «Квадра»

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Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова продала структурному подразделению госкорпорации «Росатом» — «Русатом Инфраструктурные решения» — 82,47% акций энергетической компании «Квадра». Об этом со ссылкой на стороны сделки сообщают «Интерфакс» и РБК.

Сделка была закрыта в день подписания соглашения между сторонами. По словам источника «Интерфакса», ее сумма составила около 26 миллиардов рублей.

«Уверен, что с приходом ГК „Росатом“ „Квадра“ получит новые возможности для своего развития. Мы оставляем перспективный актив в надежных руках», — заявил генеральный директор группы ОНЭКСИМ Дмитрий Разумов.

Группа ОНЭКСИМ купила госпакет акций энергетической компании «Квадра» (ранее ТГК-4) при разделении РАО «ЕЭС России» в 2008 году. Компания включает 20 электростанций и 319 котельных, которые работают в десяти регионах Центрального федерального округа: Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областях — обеспечивая 25% его потребностей в тепловой энергии.

Бизнесмен Михаил Прохоров несколько раз пытался продать «Квадру». В 2011 году Федеральная антимонопольная служба блокировала сделку с «Интер РАО», в 2013 году — с «Газпром энергохолдингом».

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