Модный дом Dolce & Gabbana отказался от использования меха

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Итальянский модный дом Dolce & Gabbana с 2022 года больше не будет использовать мех животных в своих коллекциях.

«Мы стремимся к более устойчивому будущему, в котором использование меха животных невозможно», — цитирует Vogue Italia со ссылкой на заявление Dolce & Gabbana.

При этом в Dolce & Gabbana обещают, что скорняки и другие специалисты, занимавшиеся меховыми изделиями, не потеряют работу — их навыки пригодятся для производства изделий из экомеха.

Ранее от использования меха животных отказались Armani, Gucci, Prada, Versace и другие модные дома. В декабре журнал Elle первым из крупных изданий о моде объявил, что не будет использовать мех в своих фотосессиях, а также откажется от рекламы меховых изделий.

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