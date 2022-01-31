«Коммерсант»: МВД осталось недовольно работой серверов на отечественных процессорах «Эльбрус»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Заместитель министра внутренних дел России Виталий Шулика раскритиковал российские процессоры «Эльбрус 8С». Об этом он написал в конце декабря 2021 года в письме правительству РФ. Его копия есть в распоряжении «Коммерсанта».

В письме говорится, что серверы на процессорах «Эльбрус 8С» не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации, «что не позволяет обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов».

Источник «Коммерсанта» в МВД заявил, что ведомство столкнулось со сложностями при запуске и эксплуатации российской вычислительной техники.

В компании МЦСТ, которая выпускает процессоры «Эльбрус», заявили, что работают над улучшением показателей систем.

Гендиректор компании «Норси-Транс», которая производит серверы на процессорах «Эльбрус» и поставляет их МВД, Сергей Овчинников заявил, что «на смену „Эльбрусу 8С“ приходит „Эльбрус 8СВ“, и в нем многие недоработки уже исправлены». Кроме того, добавил он, в 2022 году начнутся поставки процессоров «Эльбрус 16С».

Как ранее писал «Коммерсант», Минпромторг и Минцифры с начала 2021 года начали стимулировать переход крупных российских компаний на отечественную вычислительную технику. При этом некоторые компании, в том числе «Алроса» и «Сбер», заявили о дороговизне, недостаточной производительности и низкой энергоэффективности серверов на российских процессорах.

Гендиректор «Норси-Транс» Сергей Овчинников называл попытку сравнивать производительность серверов на российских процессорах и на зарубежных «подрывом политики импортозамещения». «Конечно, по производительности они будут уступать. Но это вопрос не технический, а безопасности страны», — говорил он «Коммерсанту».

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!