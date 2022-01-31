«Коммерсант»: МВД осталось недовольно работой серверов на отечественных процессорах «Эльбрус»
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Заместитель министра внутренних дел России Виталий Шулика раскритиковал российские процессоры «Эльбрус 8С». Об этом он написал в конце декабря 2021 года в письме правительству РФ. Его копия есть в распоряжении «Коммерсанта».
В письме говорится, что серверы на процессорах «Эльбрус 8С» не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации, «что не позволяет обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов».
Источник «Коммерсанта» в МВД заявил, что ведомство столкнулось со сложностями при запуске и эксплуатации российской вычислительной техники.
В компании МЦСТ, которая выпускает процессоры «Эльбрус», заявили, что работают над улучшением показателей систем.
Гендиректор компании «Норси-Транс», которая производит серверы на процессорах «Эльбрус» и поставляет их МВД, Сергей Овчинников заявил, что «на смену „Эльбрусу 8С“ приходит „Эльбрус 8СВ“, и в нем многие недоработки уже исправлены». Кроме того, добавил он, в 2022 году начнутся поставки процессоров «Эльбрус 16С».
При этом в последние несколько лет власти делают серьезную ставку на финансирование российских производителей процессоров. В конце прошлого года АО «Байкал Электроникс» получило в виде субсидии 10 миллиардов рублей на разработку и выпуск новых линеек процессоров Baikal… а в декабре прошлого года АО МЦСТ получило от Минпромторга 7,1 миллиарда рублей на разработку процессора «Эльбрус 32С» для оборонных целей.
Как ранее писал «Коммерсант», Минпромторг и Минцифры с начала 2021 года начали стимулировать переход крупных российских компаний на отечественную вычислительную технику. При этом некоторые компании, в том числе «Алроса» и «Сбер», заявили о дороговизне, недостаточной производительности и низкой энергоэффективности серверов на российских процессорах.
Гендиректор «Норси-Транс» Сергей Овчинников называл попытку сравнивать производительность серверов на российских процессорах и на зарубежных «подрывом политики импортозамещения». «Конечно, по производительности они будут уступать. Но это вопрос не технический, а безопасности страны», — говорил он «Коммерсанту».